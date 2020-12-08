Продюсер групи "Ласкавий май" Андрій Разін всерйоз стурбований станом здоров'я колишнього соліста цього колективу Юрія Шатунова, особливо після недавнього трагічного випадку

Так, у вересні не стало іншої зірки "Ласкавого мая" Олександра Прико. Спочатку, смерть співака пов'язували з наслідками китайського вірусу, проте остаточний діагноз медиків приголомшив - у чоловіка був рак. За словами Разіна, життя ще одного екс-соліста групи під загрозою. І цього разу мова про Шатунова, пише "Радіо Комсомольська правда".

Як і Прико, Шатунов не особливо стежить за своїм здоров'ям і не бореться зі шкідливими звичками. На думку продюсера, саме останні звели зірку в могилу.

«У групі ризику зараз знаходиться і Юрій Шатунов. У нього ж дуже слабкі легені. Якщо він, не дай бог, підхопить коронавірус, то, сто відсотків, буде аналогічне протікання хвороби. Прико курив з дев'яти років, а Юра Шатунов — з шести і не перестає. Тому там від легких, я думаю, взагалі нічого не залишилося", - поділився своїми переживаннями Разін.

Як би там не було, а не тільки куріння може довести Шатунова до могили. До речі, сам Разін останнім часом добряче пошарпав нерви екс-зірці "Ласкавого мая".

Продюсер влітку цього року хотів передати Шатунову права на музичну продукцію групи, поставивши Юрію ультиматум: мовляв, той повинен зв'язатися з ним протягом 10 днів і обговорити деталі передачі. Але Шатунов так і не вийшов на зв'язок, тому Разін передав права третім особам і отримав компенсацію.

Далі пішли тривалі судові тяжби, підсумком яких стала заборона Юрію виконувати хіти "Ласквого мая". Так що шанувальники не почують більше в живу "Білих троянд" у виконанні Шатунова.

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