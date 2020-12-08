Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала результат нової фотосесії

На фото красуня позує в блискучій сукні з відкритими плечима і без білизни. Дівчина взялася руками за наряд, роблячи знімок максимально спокусливим. Образ Світлана доповнила прикрасою на шиї і шапочкою, з-під якої видно розпущене волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Свіжий номер Grazia вже у продажу! Приємного читання!

Чудова Світлана Ходченкова", - підписала кадр Світлана.

Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже крута обкладинка", "це вогонь", "Шикарно", "в чудеса, любов і хороших людей - я теж вірю", "Богиня", "Світлана, ви дуже красива", "схожа на Аліссу Мілано", "всього хорошого вам, привіт з Праги", "чудово", "красуня", "Привіт з Ташкента", "Світлана, ви дуже красива", " Моя світла. Любити".

Повідомлялося, що популярна російська актриса Світлана Ходченкова показала себе в спокусливому чорному міні.

На фото актриса позує в гримерці в стильному образі. Так, зірка приміряла на себе зимовий варіант маленької чорної сукні. Тепле вовняне міні в обтяжку з блискучими деталями виглядає дуже стильно і елегантно.

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