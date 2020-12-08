Син відомого танцюриста і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса відверто висловився про свою мачуху

Як пише Politeka.net, 41-річний Грег майже рік не бачився з батьком через пандемію і лише нещодавно зміг прилетіти в Україну. Чоловік в інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" розповів, що відбувається в їхній родині.

Нещодавно Григорій Чапкіс, енергійності якого можна тільки позаздрити, одружився на жінці, яка молодша за нього на 52 роки. Ходять чутки, що через шлюб танцюрист посварився зі своїми родичами, проте Грег це спростував:

"Ми раді, ми дуже раді за те, що у тебе є людина, яка тебе доглядає, любить, чекає вдома і готує їжу. І ми весь час були раді. Не було сварки".

За словами сина, вони з Григорієм дуже добре ладнають, більш того, зірковий батько запросив спадкоємця в своє шоу. Грег отримав великий заряд позитивних емоцій і не соромиться про це говорити, він підкреслив, наскільки важлива підтримка тата в його професії.

"Сюрприз вдався, я дуже радий. Радий, що я потрапив зі свого американського світу в його в шоу, яке він дуже любить", - зазначив син Чапкіса. - "Вся наша сім'я-ми всі танцівники, ми хочемо, щоб він просто нами пишався і мені просто приємно було, що я потрапив на шоу, з ним сидів поруч. Я ніколи цього не забуду і він теж".

Григорій сам розповів про своє одруження під час четвертого ефіру танців з зірками, це вже його третій за рахунком шлюб. Знаменитість не став розкривати ім'я своє подружжя проте заявив, що жінка одного віку з його 39-річною онукою Ганною.

"Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя», — підкреслив український метр.

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