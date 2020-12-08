У Львові помер відомий священик

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Львівської архиєпархії УГКЦ.

"8 грудня 2020 року відійшов до вічності протопресвітер Личаківського деканату, співробітник парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Львові О.д-р Андрій Дикий. З'єднуємося в молитві з рідними і близькими отця Андрія. Просимо всіх про молитву. Нехай Господь приймає його душу в свої батьківські обійми, дарує Царство Небесне і створить вічну пам'ять!",- йдеться в повідомленні.

Причини смерті священнослужителя невідомі.

Українці також висловили свої співчуття у зв'язку з тяжкою втратою.

"Співчуття рідним, а душу отця Андрія нехай Господь приймає в свої руки, світла вічна пам'ять в царстві небесному, залишиться в наших серцях і молитвах живим", " вічний спокій в Господі ... яке горе, сім'ї співчуття", " вічна йому пам'ять ... Нехай з Богом спочиває", - писали українці мережі.

Варто відзначити, що за час пандемії в Україні було підтверджено 832 758 випадків "китайського" вірусу. З початку пандемії померло 13 928 осіб. За останню добу було зафіксовано 10 811 новий випадок. Кількість одужали досягла 436 564.



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