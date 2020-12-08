Герцогині не щастить з нарядами

Наряд герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон став темою гарячих обговорень в Мережі

Так, 38-річна Кейт, відома своїм невибагливим смаком, "любов'ю" до економічних брендів і стриманого стилю з'явилася днями разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом на заході в Единбурзі (Шотландія) у пальто, якому вже багато років. Кадри опубліковані на офіційній сторінці пари в Instagram, передає Politeka.net.

Принаймні, в ньому ж герцогиню бачили в 2018 році. Мова про блакитне пальто бренду Catherine Walker.

Також вона одягла високі чоботи на підборах і шкіряні рукавички чорного кольору. Образ герцогині доповнили аксесуари бюджетної марки Accessorize і захисна маска з квітковим принтом сіро-блакитного відтінку.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Люблю герцогиню 💜"

"На Вільямі шарф, який був у Кейт на попередньому фото 😍"

"Ти виглядаєш так красиво. ❤️"

"Краща королівська пара на світі❤️ 💯 😍 "

"Обожнюю черевики Кейт 🤩"

"Я захоплююся пальто ... Точніше, захоплююся кравцем, який знову міряє і криє це "вагітне" пальто по тілу Кейт"

"Чудова робота! 👏 А у Кейт завжди найшикарніші пальто 😍"

Раніше ми повідомляли, Кейт Міддлтон пішла наперекір королеві Єлизаветі ІІ, з'явившись під час важливої події в неналежному вбранні.

Багатьох вразило, що герцогиня провела онлайн-церемонію нагородження лауреатів конкурсу "Фотограф дикої природи року" у всьому чорному. Королева ніколи не одягає вбрання темних відтінків на офіційні заходи. Виняток - похорон. Тому витівку Кейт можна назвати грубим порушенням правил.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям показали, як виросли їхні діти, рідкісні кадри

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон потрапила в грандіозний скандал, британці нестямі від люті