Наряд герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон став темою гарячих обговорень в Мережі
Так, 38-річна Кейт, відома своїм невибагливим смаком, "любов'ю" до економічних брендів і стриманого стилю з'явилася днями разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом на заході в Единбурзі (Шотландія) у пальто, якому вже багато років. Кадри опубліковані на офіційній сторінці пари в Instagram, передає Politeka.net.
Принаймні, в ньому ж герцогиню бачили в 2018 році. Мова про блакитне пальто бренду Catherine Walker.
Також вона одягла високі чоботи на підборах і шкіряні рукавички чорного кольору. Образ герцогині доповнили аксесуари бюджетної марки Accessorize і захисна маска з квітковим принтом сіро-блакитного відтінку.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Люблю герцогиню 💜"
"На Вільямі шарф, який був у Кейт на попередньому фото 😍"
"Ти виглядаєш так красиво. ❤️"
"Краща королівська пара на світі❤️ 💯 😍 "
"Обожнюю черевики Кейт 🤩"
"Я захоплююся пальто ... Точніше, захоплююся кравцем, який знову міряє і криє це "вагітне" пальто по тілу Кейт"
"Чудова робота! 👏 А у Кейт завжди найшикарніші пальто 😍"
Раніше ми повідомляли, Кейт Міддлтон пішла наперекір королеві Єлизаветі ІІ, з'явившись під час важливої події в неналежному вбранні.
Багатьох вразило, що герцогиня провела онлайн-церемонію нагородження лауреатів конкурсу "Фотограф дикої природи року" у всьому чорному. Королева ніколи не одягає вбрання темних відтінків на офіційні заходи. Виняток - похорон. Тому витівку Кейт можна назвати грубим порушенням правил.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям показали, як виросли їхні діти, рідкісні кадри
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