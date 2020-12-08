Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес в білій сукні з незвичайними вирізами підкорила струнким тілом

Дженніфер Лопес може похвалитися справжньою армією шанувальників, адже у неї кілька десятків мільйонів фанатів, які щодня стежать за оновленнями співачки в Instagram. При цьому сама артистка любить увагу і намагається показувати якомога більше своїх кадрів.

Не так давно Лопес випустила косметику, яку розробляла разом з фахівцями досить довгий час. Знайомі і близькі зірки вирішили її підтримати. У тому числі і фотограф, з яким Лопес співпрацює довгий час. Так, чоловік поділився кадром з їх останньої роботи, на якому Лопес захоплювала мережу фігурою в білому.

Сукня з великими вирізами не тільки не змогла приховати тіло Лопес, але ще і вигідно підкреслило її бронзовий колір шкіри:

"Гідна одних компліментів❤️; 😍 😍 найкраще просто; МММ Mamacitа; найгарячіша жінка в світі🔥 🔥 🔥; взаємодія з іншими людьми; дівчинка !!!! Я не можу! 😍; Соус всюди; ти така ідеальна 🥺 ily; тут одна розкіш🔥; Омг джло дуууже приголомшливий шок ❤️ стиль собачки😍; Велике спасибі, моя королева @jlo; Дякую, що зробили наш день з цим🔥 Ви такі красиві😍; Пробачте, міс Лопес 😍🔥».

Ми також писали, що Джей Ло сміливо можна нагороджувати титулом «ікони стилю», адже в 51 рік артистка не тільки виглядає років на двадцять молодше, але і завжди з'являється на публіці в розкішних нарядах. Завдяки заняттям спорту, боротьбі і латиноамериканським танцям Лопес отримала бездоганне і підкачане тіло. Схоже, її кар'єра в шоу-бізнесі була б неможлива без титанічної праці та вміння розставляти пріоритети.

Співачка тренується дуже багато, тому на фан-акаунтах часто можна побачити фото з занять Дженніфер, а також відео з тренувань в спортзалі або танцювальному залі з підтанцьовкою. Так як Лопес не дає собі вихідних, вона запевняє, що це і є її запорука успіху.

На фото можна помітити, що зірка навіть без макіяжу і фотошопу виглядає і правда чудово, а її шкіра все також блискуча і виглядає дуже доглянуто.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця