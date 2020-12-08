Відома співачка Альбіна Джанабаєва захопила видом в чорному топі з декольте

Колишня учасниця "ВІА Гри" вражає своєю елегантністю в різних фотосесіях, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня постала в чорному топі з відвертим декольте, з якого показалися груди.

Зверху топа Альбіна одягла чорний жакет зі смарагдовим принтом, брючки були такими ж. Зірка взула витончені чорні босоніжки.

Красуня зробила просту зачіску, а макіяж лише підкреслив її красу.

"Молодість проходить, від неї може не залишитися і сліду, важливо те, що залишається у вас всередині, що ви транслюєте світу і чим наповнюєте себе. Згодні?",- підписала знімок артистка.

За півгодини пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів.

"Звичайно)).. особливо в поєднанні з хорошою психотерапією.... 😅 🙈 🙈 ", "Це не про вас!))) Ви ніколи не старієте)))) з кожним днем все яскравіше і яскравіше ❤️❤️❤️😍😍😍", "але є жінки, які з роками лише гарнішають! Розквітають!!! Знаю таку... 🌹 ", "На всі 💯! Ви притягуєте і випромінюєте добро і світло☀️❤️"," згодна, може молодість проходить, але Ваша краса залишається назавжди😌 😍 💔", " красуня, Сонечко наше. Удачі Вам і всього хорошого", " красуня🔥 🔥 🔥", " Альбіна❤️, але це не про вас!!! Ви з роками тільки гарнішаєте!!!!🙏 ", "Ну не знааааю)) дивлячись на Вас, взагалі не відчувається, що молодість проходить!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва опублікувала фотографію, на якій вона позує в досить пікантному образі. На співачці чорний боді з оголеними плечима, коричневий плащ і чорні босоніжки на високих підборах.

Нагадаємо, Меладзе плюнув на все і зізнався, як зраджував дружині з Джанабаєвої.

А ще Politeka повідомляла, що Седокова розповіла про поцілунок з Меладзе, який в підсумку одружився на Джанабаєвої.

Також Politeka писала, що Меладзе не зміг приховати почуттів до "темненької" з його нової ВІА Гри, в мережі роблять ставки.