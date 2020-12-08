Внучка відомого радянського актора Михайла Боярського Катерина порадувала новинами про свою творчість
Публікація з'явилася в її особистому мікроблозі Instagram.
Так, починаюча співачка похвалилася, що скоро зможе представити нову пісню і сингл.
Щоб привернути увагу користувачів соцмереж, Катерина Боярська опублікувала знімок, на якому можна побачити, як дівчина ледь змогла впихнути свою "гідність" в білий топ.
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"Вчора знімали сніппет для нового треку, вже скоро зможу з вами поділитися! І скоро новий сингл", - йдеться в підписі до жаркого знімка Боярської.
Фанати завалили лайками публікацію і повідомили, що з нетерпінням чекають виходу нового синглу висхідної співачки.
"Дуже хороша"," чекаємо з нетерпінням"," чекаємо", " великий бюст👏"," Вау, круто, швидше б"," Кайф, дуже чекаємо нову пісню"," Ракурс хороший"," Уті яка ти красива", " не плануєш еротичну фотосесію наприклад в Максим?", "Бомба", - написали вони.
Раніше Катерина Боярська показала процес підготовки до чергових зйомок. На опублікованому знімку дівчина постала в чорному шовковому халаті, що відкрив її пишний бюст.
Співачка стримано посміхалася на камеру з пронизливим поглядом, поки гример наносив їй необхідний макіяж.
"Практично готова", - підписала вона кадр англійською.
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