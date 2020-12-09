Українці зіткнулися з ураганним вітром, двометровими хвилями і божевільною кількістю морської піни
Як передає Politeka.net, стихія розбушувалася в курортному селищі Кирилівка і заказнику острів Бірючий на Азовському морі в Запорізькій області (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Шторм не вщухає вже близько тижня. Пориви східного вітру досягають 25-30 м/с, а хвилі піднімаються до 2 метрів, накриваючи берег.
Море затопило пляжі та будинки, місцями розмило дороги. Так, в результаті негоди десятки баз відпочинку, розташованих на Федотовій косі, опинилися у воді. Також затоплена й дорога, що веде на острів Бірючий, де влітку відпочивав із сім'єю президент Володимир Зеленський у своїй резиденції. Довелося підключати рятувальників, щоб витягнути людей з острова, які опинилися відрізаними від "великої землі".
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Під водою опинилася й центральна площа Кирилівки, довелося відкачувати за допомогою спеціальних насосів.
Крім того, берег покрила густа піна. Місцеві жителі жартують, що вона схожа на пінку з кави, а також про пінні вечірки.
Проте, веселого мало. У ДСНС попереджають, що штормова погода збережеться ще на кілька днів. Очікуються пориви вітру до 25-28 м/с., висота хвиль сягатиме 1,5-2 метрів.
Користувачі активно коментують подію в соцмережі. Місцеві жителі повідомляють, що подібна ситуація спостерігається із року в рік в цей сезон.
"Якщо не помиляюся, то щороку так"
"Схоже буде пінна вечірка😂"
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