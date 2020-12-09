Лікар-хірург з Ужгорода Олександр Данилюк рятував життя на сході України

Бої за Дебальцевський плацдарм - одне з найбільших зіткнень на Донбасі. З усіх боків у ньому взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки та важкої артилерії.

За життя поранених бійців ЗСУ там боровся лікар-хірург з Ужгорода Олександр Данилюк. Про його героїзм нагадала на своїй сторінці в Facebook Галина Ригус.

За словами Галини, в Дебальцевському котлі Олександр Данилюк залишився єдиним хірургом у своєму підрозділі і поодинці проводив операції: без знеболюючих і плазми.

"Оперував у бліндажі під землею, на колінах, прикриваючи собою поранених від землі, яка сипалася після постійних розривів мін", - уточнила вона.

За дев'ять діб лікарю вдалося врятувати 95 українських захисників, які були поранені в боях за Дебальцеве.

"За дев'ять діб цей сміливий лікар врятував 95 бійців! Сміливий лікар-майданівець з Ужгорода, відважний лікар-герой!", - підсумувала Галина Ригус. Низький уклін лікарю за врятовані ним життя.

Нагадаємо, що під час бойових дій в районі Дебальцевого в період з 15 січня по 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 - взяті в полон і 18 пропали безвісти. За весь час оборони Дебальцевського виступу загинули 136 і були поранені 331 військовослужбовців ЗСУ.

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