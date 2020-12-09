Стурбований своїм здоров'ям, ресторатор і суддя шоу "МастерШеф" Екстор Хіменес-Браво поділився переживаннями з публікою
Як передає Politeka.net, 48-річний шеф-кухар зважився на медичну процедуру, про користь якої розповів у своєму мікроблозі в Instagram.
"Нарешті в Україні з'явилася улюблена antiage терапія Голлівуду! Біоідентичні пелети - вже більше 40 років роблять людей красивими і щасливими! Абсолютно безболісна і безпечна процедура 💊 спочатку мені було страшно, але мене заспокоїли і запевнили, що встановлення пелет - це не страшніше, ніж вживання вітамінів", - розповів Ектор.
Ресторатор супроводив пост фото з лікарняної палати: він лежав на кушетці, перекинувшись на живіт, в медичній шапочці та накидці. При цьому Хіменес-Браво посміхався та показував пальцями жест "окей".
Варто відзначити, біоідентичні пелети - це маленькі імпланти розміром з рисове зерно, які вставляються під шкіру, розроблені для усунення безлічі проблем, які можуть виникнути через гормональний дисбаланс.
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За словами Ектора, тепер він забезпечений на весь рік силою та енергією, здоровим сном і повним контролем дієти та харчування.
Шеф-кухар поцікавився у публіки, чи помітили ті зміни в його зовнішньому вигляді. Однак користувачів більше цікавила сама процедура.
"Судячи з першого фото, я сильно перепрошую, а куди ті пелети встановлюють, я просто не чула про таке"
"Я навіть не знаю що це таке🙈" - "навіть після пологів вживляють їх, щоб вони допомагали організму відновитися 😁 👌"
"Спирт?"
"Це ж гормони)"
Раніше ми повідомляли, Хіменес-Браво здивував емоційним постом, в якому висловив все, що думає про експеримент влади з "карантином вихідного дня". Ектор висловив крик відчаю, що душив багатьох підприємців кілька тижнів.
"Я довго мовчав на цю тему в надії на те, що все може змінитися. Але воно не змінюється. Ресторанний бізнес - це двосторонній рух. А зараз я бачу тільки агресію, пресинг і атаки з боку держави. Я не розчарований, не злий, я просто засмучений тим, що відбувається", - вилив душу Ектор.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво розкрив хитрощі приготування крем-супу:"він стане вашим фаворитом".
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