Стурбований своїм здоров'ям, ресторатор і суддя шоу "МастерШеф" Екстор Хіменес-Браво поділився переживаннями з публікою

Як передає Politeka.net, 48-річний шеф-кухар зважився на медичну процедуру, про користь якої розповів у своєму мікроблозі в Instagram.

"Нарешті в Україні з'явилася улюблена antiage терапія Голлівуду! Біоідентичні пелети - вже більше 40 років роблять людей красивими і щасливими! Абсолютно безболісна і безпечна процедура 💊 спочатку мені було страшно, але мене заспокоїли і запевнили, що встановлення пелет - це не страшніше, ніж вживання вітамінів", - розповів Ектор.

Ресторатор супроводив пост фото з лікарняної палати: він лежав на кушетці, перекинувшись на живіт, в медичній шапочці та накидці. При цьому Хіменес-Браво посміхався та показував пальцями жест "окей".

Варто відзначити, біоідентичні пелети - це маленькі імпланти розміром з рисове зерно, які вставляються під шкіру, розроблені для усунення безлічі проблем, які можуть виникнути через гормональний дисбаланс.

За словами Ектора, тепер він забезпечений на весь рік силою та енергією, здоровим сном і повним контролем дієти та харчування.

Шеф-кухар поцікавився у публіки, чи помітили ті зміни в його зовнішньому вигляді. Однак користувачів більше цікавила сама процедура.

"Судячи з першого фото, я сильно перепрошую, а куди ті пелети встановлюють, я просто не чула про таке"

"Я навіть не знаю що це таке🙈" - "навіть після пологів вживляють їх, щоб вони допомагали організму відновитися 😁 👌"

"Спирт?"

"Це ж гормони)"

Раніше ми повідомляли, Хіменес-Браво здивував емоційним постом, в якому висловив все, що думає про експеримент влади з "карантином вихідного дня". Ектор висловив крик відчаю, що душив багатьох підприємців кілька тижнів.

"Я довго мовчав на цю тему в надії на те, що все може змінитися. Але воно не змінюється. Ресторанний бізнес - це двосторонній рух. А зараз я бачу тільки агресію, пресинг і атаки з боку держави. Я не розчарований, не злий, я просто засмучений тим, що відбувається", - вилив душу Ектор.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво розкрив хитрощі приготування крем-супу:"він стане вашим фаворитом".

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