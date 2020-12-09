Пішла з життя знаменита українська оперна співачка Галина Поліванова



Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті Одеської міської ради.



"6 грудня 2020 року пішла з життя видатна українська оперна співачка, народна артистка України, академік, професор, повний кавалер Ордена княгині Ольги, кавалер ордена «За заслуги» 3-го ступеня, лауреат численних премій Галина Анатоліївна Поліванова". Ім'я Галини Поліванової протягом багатьох років є символом музичного мистецтва Одеси, його совістю і гордістю", - йдеться в повідомленні.

Галина Анатоліївна провела понад 300 благодійних концертів і має вчене звання почесного академіка в галузі екології людини, а також ордени "Знак Пошани", "За Заслуги" III ступеня, "княгині Ольги III ступеня" та "княгині Ольги II ступеня".

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