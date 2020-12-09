Учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, заворожила зовнішністю в цікавому образі
Відома українка постала в цікавому образі, повідомляє Politeka.net.
Артистка одягла чорний піджак, по всій видимості, на білизну. Бретельки чорного ліфчика визирали з-під приспущеного одягу. Крім того, можна і помітити груди співачки.
На шиї зірки була велика прикраса - товстий і блискучий ланцюг.
Зірка була в довгій спідниці, вона присіла навпочіпки, піднявши поділ і блиснувши босоніжками на тонкій шпильці.
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Красива зачіска з хвилястим волоссям відмінно підійшла до незвичного образу артистки.
"Ніжно і дзвінко боятися - нам не забороняють
Але інше вибираю
Розквітаю з теплом
Сяяти
Орхідеї в душі - справа випадку
Випадок у кожного буде, свій
Його лови
Попереду краще🙌 🏻", - написала Воржева.
За шість годин пост зібрав понад 300 лайків і трохи коментарів.
"Красиво", " Прекрасно 🔥", " дуже круто!!", "Красива!😍 😍 😍Слова❤️👍 🌸"," ви мої мі мі мі ♥ ️ спасибі👍 🏻 😂", " сяюча!!!😍❤️ А вірш зачитав -- голосом і манерою Монатіка😊", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Тетяна Воржева нещодавно знялася в новій фотосесії, поставши в несподіваному образі - з зачіскою з афрокосичок.
Відео, зробленим під час зйомок артистка поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Воржева постала в короткому топіку, довгих брюках і піджаку.
Нагадаємо, Тетяна Воржева знялася 10 років тому для журналу "XXL". На той момент дівчині було всього 22 роки.
На обкладинці Тетяна красувалася в чорному боді з мереживом і великим декольте.
Нагадаємо, що українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».
Як повідомляла Politeka, українська Джолі розсунула ноги і показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.
Також Politeka писала, що українська Джолі в блискучому топі без білизни виставила напоказ ідеальне тіло:"це літо, хлопчик".