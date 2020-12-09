Молодша сестра російської актриси Христини Асмус Карина вразила фізичною формою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото з моря. Красуня відпочивала біля води і не змогла стриматися, щоб не сфотографуватися на березі. Однак Карина не стала робити банальні фото, вирішивши скористатися своїми сильними сторонами.

Як відомо, Карина, як і Христина, з дитинства займається спортом і навіть є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики. Дівчина дуже мініатюрна - лише 150 сантиметрів. Але зате дуже підкачана.

Для пам'ятного фото Карина встала на місток, додатково задерши ногу. Її мокрий купальник трохи зісковзнув, ледь не засвітивши найінтимніше. Але, схоже, красуню це ні трохи не бентежило. На фото можна розгледіти підкачані ніжки спортсменки.

"Внутрішній вайб", - підписала фото Карина, що на молодіжному сленгу означає внутрішній стан, настрій.

Раніше ми писали, що Карина Асмус поділилася відео з забійного тренування на ноги. Вона показала, як проходять її заняття в залі.

Відзначимо, що Карина – молодша сестра актриси. Також у Асмус є дві старші сестри, які менше схожі на неї. Мало хто знає, але Асмус росла в багатодітній родині.

Нагадаємо, що Карина Асмус забула про сором, блиснувши пружностями в міні-бікіні: Христина може пишатися.

Як повідомляла Politeka, Карина Асмус скинула одяг, засвітивши соковиті місця у всій красі.

Також Politeka писала, що Христина Асмус з сестрами-красунями змусила почервоніти від побаченого:"Стрипухи на думку тільки приходять".