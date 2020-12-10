Ці пари змогли скрасити рік

Цей рік нелегкий, але, на щастя, його скрасили яскраві моменти

Деякі пари вирішили в цей непростий для всіх час одружитися, повідомляє Politeka.net. Давайте згадаємо закоханих, які зв'язали себе узами шлюбу в 2020 році.

В кінці другого місяця літа заміж вийшла 37-річна співачка Анна Седокова за 28-річного баскетболіста Яніса Тімму. Пара вирішила не грати пишне весілля, а пізніше зізналися, що одружилися на програмі Івана Урганта.

"Ми вирішили просто розписатися і відсвяткувати в сімейному колі", - поділилася Анна.

Колишня солістка групи "Серебро" 35-річна Ольга Серябкіна вийшла заміж за 32-річного бізнесмена Георгія Начкебія. Пара провела таємну церемонію в Австрії. Лише недавно зірка опублікувала кілька весільних фото, тим самим заявивши про заміжжя.

Модель Наталія Водянова стала дружиною французького бізнесмена Антуана Арно у вересні. Церемонія пройшла в Паризькій мерії. Відзначимо, що свято переносилося кілька разів через пандемію, але Наталя вже давно вважала Антуана своїм чоловіком, а весілля стало лише простою формальністю.

Незвичний шлюб був у Памели Андерсон. Зірка вийшла заміж за голлівудського продюсера Джона Пітерса. Чоловік чекав блондинку 30 років, одного разу приклавши руку до її популярності. Продюсер погасив всі борги нової дружини, оновив її гардероб і зробив їй весільний подарунок, а через 12 днів шлюб розпався.

Вийшла заміж і внучка королеви Єлизавети II. 31-річна принцеса Беатріс і її обранець, італійський аристократ і бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці, скромно повінчалися в Королівській каплиці всіх святих у Віндзорі.

Відразу після весілля пара поїхала в невелику романтичну подорож на південь Франції.

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