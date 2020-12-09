Головна героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина знялася в новому образі для облажки глянцю

Сьогодні українська актриса Ксенія Мішина поділилася новими кадрами в незвичному образі і розповіла, як знялася для обкладинки глянцевого журналу Cosmopoliten. Спеціально для нових фото Мішина змінила стиль і одягла ефектний чорний боді, ідеально підкреслив підтягнуту фігуру.

Поверх нього Ксенія одягла подовжений жакет з блискітками, а довгі локони актриса звично залишила розпущеним.

"Так цікаво складається життя. З самого дитинства я іноді відчувала складнощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть моя душа все ж знала з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю.

Ну а як можна не висловлювати себе, якщо всередині кожного з нас прекрасна, унікальна Всесвіт.

І я відчуваю, що моя місія в тому числі надихати інших бути собою.

Можливо все, головне не здаватися і йти до своєї мрії. Адже ніколи не знаєш, що ти отримаєш на цьому шляху. Але я точно знаю, якщо йти по ньому сміливо, долаючи страх проявлятися і бути собою, тебе чекає чимало сюрпризів і перемог! Зроби своє життя легендарної!💋 Дякую @cosmopolitanukraine, що знову нагадали мені про моє призначення ❤ #холостячка", - написала Ксенія.

Фанати тут же відреагували:

"Ви одна з небагатьох дівчат, які не просто неймовірно красиві, але й розумні; ваші очі і посмішка володіють неймовірною силою. перебуваю в потоці натхнення. дякую❤️; Красотулька😍 😍 🔥; жінка🔥 з шаленої душі глибиною...її сексуальністю можна обпектися; прочитавши Ваш пост, прям ожила😍 💕; нереальна❤️; Я думала Меган Фокс🔥».

До фіналу шоу» Холостячка " залишилася всього пара ефірів, у зв'язку з чим в мережі бурхливо обговорюють поведінку учасників і самої Ксенії, яка раніше пробачила зраду Андрія Рибака. Через це в соціальних мережах почався справжній скандал, і багато фанатів засудили актрису за те, що вона не вигнала з шоу обманщика.

У той же час на фан-акаунтах почали з'являтися різні фото з Ксенією, а також разом з її сином, якого вона виховувала одна. На фото щаслива мама позувала разом з малюком, який ніжно обіймав, цілуючи в щічку.

Варто також підкреслити, що Мішина вже не раз відзначала: її минуле сформувало з неї певну особистість і за це вона вдячна.

Нагадавши, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".

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Як писала Politeka, що розпалена" Холостячка " Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.