Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, показала витончену фігуру в сукні

Красуня практично кожен день спокушає своїми досконалими видами в різних нарядах, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель постала в довгій червоній сукні.

Наряд мав велике декольте і виріз на спідниці. Завдяки вирізу в районі грудей, можна було помітити пишні груди, що спокусливо виставилися і притягували погляд.

У довгому розрізі сукні Кошкіна виставила довгу ніжку в чорній туфельці.

Макіяж з акцентом на очі доповнив образ і виглядав ідеально.

"Сьогодні злили в мережу наше фото... Тримаюся, як можу🙈 P. S. щоб дізнатися подробиці, переходьте на сторінку до...". - підписала знімок" наречена" Харламова.

За 40 хвилин пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Божечки🤤 😍", "я тебе люблю❤", "як ялинка новорічна)))", "Ви чудова дівчина ❤️😍", "що з губами бліннн???", "Я б хотіла щоб туфлі були бежеві а не чорні", " коли забереш мене до себе? Ти ж обіцяла", "Яна як я обожнюю тебе", " Вам личить червоний колір. Ви прекрасні" ," ти мені подобаєшся", " Що з губами?😱 ", "Та це навіть не Яна, ну серйозно ж не схожа навіть️️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна позувала в червоному халатику з глибоким декольте. З великого вирізу вистрибували немаленькі принади зірки.

"Яна Кошкіна актриса з великими талантами🌶 🍑", - написали автори поста у фан-групі.

Користувачі мережі захопилися формами актриси.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!"