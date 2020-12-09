Популярний український співак DZIDZIO поділився своєю радістю

Артист регулярно ділиться зі своїми шанувальниками різними знімками з життя, передає Politeka.net. Цього разу співак поділився своєю радістю.

Співак активно готується до новорічних свят і вже навіть розповів, що йому привезли ялинку. Радісний DZIDZIO сфотографувався біля зеленої красуні, широко відкривши рот.

Видно, що співак був у сорочці з метеликом, і крутці з шарфом.

"Ялинку привезли🥳 🌲 як жива, як справжня ️ ️ радий, як дитина", - написав співак.

За п'ять годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"УРАААА😆", " щастить тобі 😀", " Точно як жива! 🙈", "Нам подарунки під ялинку Зимова Казка принесе 🎄❄️🍊 😜", "Я теж обожнюю ту новорічну атмосферу, коли ялинку ставлю вдома🎄🍊🎊☃️", "Жінку покажи 😘", "Яка красуня ялинка 🎄🎄🎄 "," Дзі, це - ЖИВА ялинка, чесно !!!! 🎄🎄🎄🎄", "Ай да красень", " Клас, по-новорічному 🎄", " Я вас обожнюю!🤩 ♥ ️ 🎈 ",- написали користувачі мережі.

Дружина Михайла Хоми, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, Ярослава в липні випустила власний кліп на пісню «Я тобі НЕ мамка». Пісня стала своєрідним закликом до жінок «виходити з-за спин» чоловіків, а сама артистка з'явилася в кліпі в яскравому образі розкутою красуні.

«Мені нічого не сказали, поставили перед фактом. Я побачив кліп і пісню вже в інтернеті, почув камені в свій город, але я кажу: Не чіпайте мене, бо в мене гострі зуби ", - прокоментував співак.

Нагадавши, красуня-дружина DZIDZIO захопила видом на пляжі в купальнику: "50 Відтінків Сірого".

Як повідомляла Politeka, на Дзідзьо напали в Києві, перші подробиці: "прямо в обличчя...".

Також Politeka писала, що пекуча дружина DZIDZIO засвітила ідеальне літнє тіло в купальнику.