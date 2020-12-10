Новий прототип надважкої ракети Starship від SpaceX розбився під час випробувань в штаті Техас

Ключове для SpaceX випробування відбулося 10 грудня близько 00:40 ночі за київським часом: в безпілотний політ на висоту близько 12,5 км компанія відправила восьмий тест-прототип космічного корабля Starship SN8.

Але при посадці ракета впала і вибухнула.

Корабель успішно злетів на трьох двигунах, поступово відключив два, досяг потрібної висоти, потім прийняв горизонтальне положення і за допомогою крил витримував потрібне положення при поверненні/спуску.

Заключний маневр пройшов успішно за винятком останніх секунд. Апарат перейшов з горизонтального положення знову у вертикальне і виконав гальмування двигунами . Однак кораблю не вистачило тяги, щоб м'яко сісти.

Starship вдарився об поверхню і розбився.

Команда SpaceX назвала тест "прекрасним".

"Тиск в паливному бачку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою, але ми отримали всі необхідні дані! Вітаю команду SpaceX, чорт візьми!!",- написав у Твіттері генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

Відзначимо, що Маск оцінював ймовірність успіху тесту приблизно в 33%. Спроба суборбітального льотного випробування проведена з полігону компанії в Бока-Чіка, округ Кемерон, штат Техас.

Подібні апарати типу Starship компанія Ілона Маска розробляє для польотів на Марс.

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