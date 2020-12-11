Німецька супермодель Тоні Гаррн викликала ажіотаж новим фото зі спальні
Як передає Politeka.net, 28-річна красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в білому купальнику.
Дівчина зробила селфі, стоячи посеред спальні на тлі неприбраного ліжка. Тоні здивувала непричесаним виглядом, та ще й без макіяжу. Проте, апетитні форми моделі компенсують недбалість у зовнішньому вигляді. Гаррн блиснула спокусливим декольте і пружними стегнами, розбурхуючи фантазію своїм бездоганним силуетом.
"Очікування - найбільша радість 🤥", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, деякі припустили, раз зірка заговорила про якесь "очікування", то, можливо, колишня кохана голлівудського красеня Лео Ді Капріо вирішила завести дитину?
Пишногруда Полякова змінилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом: "безсоромниця"
Обірвалося життя кумира мільйонів українських жінок: була зовсім молодою
Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту "Танці з зірками": нові подробиці
Колишня дружина екс-динамівця Морозюка без штанів і комплексів заманила в своє ліжко, фото: "Дзюба покинув чат"
"Ти вагітна??"
"Гаряча красуня 🔥 😘 😍❤️"
"Класний купальник"
"Чудово! ❤️❤️"
"Пляж зараз так далеко, але ти можеш помріяти"
"Тоні, ти така красива внутрішньо і зовні!"
"Ти худа"
Раніше ми повідомляли, Тоні показала в Мережі, як весело проводить час з друзями. Дівчина у в'язаному светрі робила селфі, коли її товариші на задньому плані обіймалися і сміялися. Модель також обдарувала глядача широкою посмішкою.
Чорно-білий кадр вийшов атмосферним: момент обраний найкращий.
"Дві блондинки і саркастичний грек відправляються здавати тести на covid для фотосесії в Німеччині... - звучить як початок поганого жарту. Обожнюю вчорашній день - спасибі команді", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, екс-наречена Ді Капріо виставила напоказ розкішне тіло в бікіні з бісеру
А ще Politeka повідомляла, що екс-наречена Ді Капріо вбила наповал зізнанням в обіймах коханого