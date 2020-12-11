Ось так поворот

Німецька супермодель Тоні Гаррн викликала ажіотаж новим фото зі спальні

Як передає Politeka.net, 28-річна красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в білому купальнику.

Дівчина зробила селфі, стоячи посеред спальні на тлі неприбраного ліжка. Тоні здивувала непричесаним виглядом, та ще й без макіяжу. Проте, апетитні форми моделі компенсують недбалість у зовнішньому вигляді. Гаррн блиснула спокусливим декольте і пружними стегнами, розбурхуючи фантазію своїм бездоганним силуетом.

"Очікування - найбільша радість 🤥", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, деякі припустили, раз зірка заговорила про якесь "очікування", то, можливо, колишня кохана голлівудського красеня Лео Ді Капріо вирішила завести дитину?

"Ти вагітна??"

"Гаряча красуня 🔥 😘 😍❤️"

"Класний купальник"

"Чудово! ❤️❤️"

"Пляж зараз так далеко, але ти можеш помріяти"

"Тоні, ти така красива внутрішньо і зовні!"

"Ти худа"

Раніше ми повідомляли, Тоні показала в Мережі, як весело проводить час з друзями. Дівчина у в'язаному светрі робила селфі, коли її товариші на задньому плані обіймалися і сміялися. Модель також обдарувала глядача широкою посмішкою.

Чорно-білий кадр вийшов атмосферним: момент обраний найкращий.

"Дві блондинки і саркастичний грек відправляються здавати тести на covid для фотосесії в Німеччині... - звучить як початок поганого жарту. Обожнюю вчорашній день - спасибі команді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, екс-наречена Ді Капріо виставила напоказ розкішне тіло в бікіні з бісеру

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