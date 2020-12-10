Головний суперник Олександра Лукашенка на президентських виборах і перший прем'єр-міністр Білорусі В'ячеслав Кебич помер

Відомо, що перший прем'єр Білорусі був заражений коронавірусом. У вкрай важкому стані 26 листопада його привезли в республіканський клінічний медичний центр.

Його рятували у відділенні анестезіології та реанімації центру, повідомляє Interfax.

В'ячеслав Францевич Кебич народився 10 червня 1936 року в Воложинському районі. Закінчив Білоруський політехнічний інститут.

Був директором Мінського верстатобудівного заводу імені Кірова, другим секретарем Мінського міського комітету, а потім обласного комітету КПБ. У 1985-1990 – заступник голови Ради Міністрів СРСР-голова Держплану БРСР. У 1990-1994-голова Радміну БРСР і Радміну Республіки Білорусь.

Програв президентські вибори Лукашенку влітку 1994 року. Пішов у відставку 21 липня 1994 року. Лукашенко пізніше розповів, що Кебичу напередодні виборів 1994 року пропонували його фізично усунути.

8 грудня 1991 року разом зі Станіславом Шушкевичем від імені Білорусі Кебич підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. Після підписання Біловезьких угод СРСР перестав існувати.

Пізніше Кебич зазначав, що ініціатором їх підписання виступила російська делегація.

"Вся ця поїздка замислювалася не з метою підписання цього договору, оскільки ніхто зі сторін не знав, що буде підготовлений такий документ", - розповідав політик.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.