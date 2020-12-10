Сьогодні помер голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, генерал-лейтенант ЗСУ пішов з життя передчасно внаслідок хвороби.

Тим часом "Армія Inform" відзначає, що з 2000 року Мальков був начальником залізничних військ України. Понад 50 років він присвятив армійській службі, зробив значний внесок у розвиток і становлення Збройних сил України.

У 2004 році заснував і очолив Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту.

На цій посаді він сприяв розробці концепції відомства, яка передбачала збільшення кількості особового складу, оновлення та модернізацію техніки, підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців.

Крім того, було реалізовано низку будівельних проектів для ЗСУ та відновлено велику кількість транспортних комунікацій, пошкоджених під час війни на Донбасі.

За свій внесок у розвиток українського війська генерал-лейтенант був удостоєний 26 орденів, медалей, відзнак. Також він мав звання "Заслужений будівельник України" та "Почесний працівник транспорту України".

Колеги покійного генерал-лейтенанта висловили співчуття його близьким.

"Ця людина була гордістю України. З ним пов'язані і асоціюються розвиток і успіхи служби. Справжній офіцер, порядна і чесна людина. Вічна пам'ять", - написали побратими в Facebook.



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