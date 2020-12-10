Померла головний редактор українського жіночого журналу "Наталі" Ірина Трухачова

Про цю трагедію повідомила керівник маркетингового відділу видання Тетяна Мірошниченко на особистій сторінці в Facebook. У коментарях назвали ймовірну причину смерті завсім молодої жінки - зупинка серця.

Крім того, про трагедію написала редакція журналу "Наталі" на офіційній Facebook - вона висловила співчуття родині Ірини, у якої залишилися чоловік і донька.

Також вони описали Трухачову як працездатного, енергійного і прекрасного керівника, і як тендітну, щиру і добру жінку.

"Ірина нескінченно любила свою сім'ю - чоловіка і дочку Маргаритку, і так само нескінченно любила свою роботу, своє дітище – журнал "Наталі". Молода, тендітна, красуня, щира, цілеспрямована - такою ми пам'ятаємо тебе, Ірочка, і такою ти залишишся в наших серцях!"- йдеться в публікації.

Крім того, в соціальній мережі Facebook також опублікував прощальний пост звукорежисер і засновник компанії "STAGE SOUND" Костянтин Прокопенко.

"Ірочка, ну як так? У тебе було стільки планів, амбіцій, життєвої енергії. Просто не хочеться в це вірити. Царство Небесне. Спочивай з миром. У наших спогадах ти залишишся назавжди доброю, позитивною і життєрадісною", - йдеться в повідомленні.

Ірина Трухачова була призначена головним редактором журналу "Наталі" на початку 2018 року. У березні 2020-го глянець відзначив своє 25-річчя, з нагоди якого організував святковий захід. Трухачова також була серед гостей і позувала зі знаменитостями.

Користувачі мережі сумують в коментарях під публікаціями, вони не можуть повірити, що Ірини більше немає в живих, адже вона буквально була кумиром мільйонів жінок. Багато висловлюють своє співчуття і підтримку рідним і близьким Трухачової.

"Світла пам'ять. Наші співчуття", " світла пам'ять Ірині і мої співчуття рідним і близьким. Неможливо таке навіть усвідомити", " Танюша, мої співчуття. Так боляче, коли йдуть близькі люди, тим більше такі яскраві і життєлюбні", "Царство Небесне! Чарівна була жінка! Справжня! Сильна і красива! Приклад багатьом!".

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