Онука легендарного актора Михайла Боярського Катерина показала себе в незвичайному вигляді

На кадрах Катерина позувала в колготах з сіточки і шкіряній спідниці. Образ красуня доповнила пишним топом, який ледве вмістив шостий розмір бюста молодої красуні. Дівчина на кадрах лопнула жувальну гумку і показала з усіх боків свій модний лук. Кадри вийшли дуже пікантними і запальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не могли поставити лайки або написати коментарі, а тільки посунути смайлик "вогонь", оцінюючи, наскільки Гарячий образ у красуні вийшов, адже фото було виставлено в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "гармата, з такою не занудьгуєш".

Повідомлялося, що внучка відомого радянського актора Михайла Боярського Катерина порадувала новинами про свою творчість.

Так, починаюча співачка похвалилася, що скоро зможе представити нову пісню і сингл.

Щоб привернути увагу користувачів соцмереж, Катерина Боярська опублікувала знімок, на якому можна побачити, як дівчина ледь змогла впихнути свою "гідність" в білий топ.

Повідомлялося, що починаюча російська співачка Катерина Боярська показала фігуру в зухвалих позах.

На опублікованих кадрах внучка Боярського стоїть в латексній міні-спідниці і футболці, демонструючи фігуру в різних позах. Спершу дівчина вирішила нагнутися, а в якийсь момент і зовсім присісти.

Нагадаємо, внучка Боярського запакувала величезний бюст і заворожила розкутою позою перед дзеркалом

А ще Politeka писала, що внучка Боярського в міні-шортах зігнулася до непристойності, приголомшивши визнанням

Також Politeka повідомляла, що зухвала внучка Боярського спеціально розсунула ніжки в розпусному комбінезоні



