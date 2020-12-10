Кадри говорять самі за себе

У четвер ввечері в Києва різко погіршилася погода, через що рух було практично паралізовано

Про це розповідає Politeka.

Так, рух деяких маршруток було повністю припинено. Водії стверджували, що не ризикнуть вийти на маршрут через те, що «дорога, як скло». Інші ж їздили, хоча і з граничнодопустимою швидкістю.

На правому березі було паралізовано рух з центру, а на під'їздах до столиці утворилися багатокілометрові затори. Пізніше стало відомо, що деякі рейси також довелося скасувати.

"Літаки, які планували сісти, пішли на запасні аеродроми, а деякі повернулися в аеропорт вильоту. Наприклад, з Мінська летів рейс і він повернувся в домашній аеропорт в Мінську. Наприклад, рейс "рози вітрів" полетів в аеропорт Дніпра«, - зазначила прес-секретар "Борисполя" Юлія Красовська.

Через негоду в Україні на трасах фіксують численні ДТП, рух на десятках вулиць у Києві майже зупинився, а на деяких дорогах державного значення його тимчасово обмежили. В аеропорту Бориспіль відкладають посадку літаків https://t.co/7pwNpSqUR4 pic.twitter.com/DzxXSjYljG — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2020

Уточнимо, що зараз не працює аеропорт " Жуляни". Це підтвердила прес-секретар Галина Бондаренко.

На цей час відомо, що рух ускладнено на мостах Південний, Північний, Метро, Патона і Дарницькому. У заторах стоять Велика Окружна, проспект Романа Шухевича, а також вулиці Олени Теліги, Набережно-Рибальська, Набережне і Наддніпрянське шосе.

Крім того, на дорогах різко зросла кількість аварій через негоду. Це створює додаткові проблеми з рухом.

Синоптики ще вранці прогнозували подібний розвиток подій, у зв'язку з чим у столиці був оголошений жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, що негода обрушиться з новою силою:"сніг, ожеледь і штормовий вітер".

Як повідомляла Politeka, штормовий вітер увірветься в Україну, синоптик поділилася несподіваним прогнозом: "до +12 і...".

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