Супермодель з Великобританії Наомі Кемпбелл вразила шанувальників, примірявши блискучий наряд зі стразами
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.
"Париж", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Кемпбелл позує в прозорому вбранні, а пікантні місця красуні прикривають спеціальні Стрази. Крім того, дівчина вирішила накинути поверх білосніжний халат. Доповнював образ красуні квітка, який вона вирішила вставити собі в волосся.
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"Жива ікона», «ти – втілення творчості», «Божественна», «королева», «о мій бог – ти ідеальна», «я втратив дар мови», «миленька», "дуже і дуже красиво виглядаєш", - пишуть її шанувальники.
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На фото красуня позувала в білій сукні й без білизни. Зірка його спустила, практично оголивши груди. Стегна теж були не одягнені в тканину. Кемпбелл в руках тримала екзотичний фрукт, а сама сиділа в стільці або кріслі. Поруч можна побачити листя квітки. Волосся у Наомі були розпущені, а на обличчі видно яскравий макіяж.
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