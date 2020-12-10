Супермодель з Великобританії Наомі Кемпбелл вразила шанувальників, примірявши блискучий наряд зі стразами

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.

"Париж", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кемпбелл позує в прозорому вбранні, а пікантні місця красуні прикривають спеціальні Стрази. Крім того, дівчина вирішила накинути поверх білосніжний халат. Доповнював образ красуні квітка, який вона вирішила вставити собі в волосся.

"Жива ікона», «ти – втілення творчості», «Божественна», «королева», «о мій бог – ти ідеальна», «я втратив дар мови», «миленька», "дуже і дуже красиво виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в сміливому образі

На фото красуня позувала в білій сукні й без білизни. Зірка його спустила, практично оголивши груди. Стегна теж були не одягнені в тканину. Кемпбелл в руках тримала екзотичний фрукт, а сама сиділа в стільці або кріслі. Поруч можна побачити листя квітки. Волосся у Наомі були розпущені, а на обличчі видно яскравий макіяж.

Нагадавши, Наомі Кемпбелл розтанула в обіймах молодої суперзірки, гарячі кадри

А ще Politeka писала, що розкішна Наомі Кемпбелл в образі Бейонсе вразила вигинами

Також Politeka повідомляла, що помолоділа Наомі Кемпбелл здивувала свіжим образом, такої модель давно не бачили