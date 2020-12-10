Відома українська співачка, племінниця легендарної Софії Ротару Соня Кей показала, на що витрачає гроші
Зірка поділилася кумедним роликом про труднощі шопоголізму на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Соня вирішила показати шанувальникам знайому багатьом ситуацію, коли гроші з зарплати дуже хочеться витратити на шопінг.
На початку відео співачка з'являється із задоволеною посмішкою відразу з декількома пакетами від іменитих брендів в руках. Однак, вже на наступних кадрах можна побачити, як засмучена Соня змушена їсти буквально бутерброд з хлібом.
"Коли в перший день витратила всю зарплату", - підписала відео знаменитість.
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Її шанувальники гідно оцінили гумор Соні.
"Життя", "ти крута", "бувало і таке", "краще витратити на ковбаски", "життєво", - пишуть люди в коментарях.
Раніше ми писали, що Соня показала себе на фото в стильній чорній толстовці з яскравим макіяжем. Красуня зробила акцент на очі, підкресливши їх яскравими тінями. При цьому на губах у неї більш спокійна помада відтінку курній троянди.
Доповнює образ дівчини зачіска з високим хвостом і зачесаним волоссям.
Ще одним цікавим акцентом стали слова "так" і "ні", написані під очима співачки англійською.
Нагадаємо, племінниця Ротару з помітним макіяжем і зачесаним волоссям здивувала зухвалим образом.
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