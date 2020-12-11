Як вважає, хто винен у тому, що трапилося?

Колеги заступилися за вчительку, яка побила дитину в школі На Львівщині



Нагадаємо, інцидент стався прямо в навчальному класі на очах у інших дітей-педагог вийшла з себе і почала давати дитині запотиличники.

Відео потрапило в мережу, і викликало резонанс серед українців.

Директор навчального закладу в коментарі "Обозревателю" прояснила ситуацію.

За її словами, вчителька намагалася розняти бійку між дітьми.

"Ця вчителька розняла їх і відправила в клас. Сама вона зайшла за ними в кабінет. Але цей учень звернувся до неї в грубій формі. Зі слів вчительки, він їй заявив: "Чого сюди прийшла? Вийди з класу!". У вчительки не витримали нерви, і сталося те, що сталося", – поділилася директор школи.

Колеги педагога хоч і не схвалили її поведінку, але покарання для неї вважають незаслуженим.

Вчителька принесла вибачення батькам хлопчика, але все одно їй довелося звільнитися за власним бажанням.

"Ми все-таки думаємо, що вчитель незахищений в таких ситуаціях. Відео з'явилося в мережі, всі стали висловлювати свою думку, а педагог залишився сам на сам. Вона не могла захищатися", – вважає директор.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині вихователька дитсадка побила трирічного хлопчика за те, що він не зміг самостійно одягнутися.

В цей час хлопчик кричав і плакав, а доросла жінка продовжувала на нього волати і застосовувати силу.

Відео зняла старша сестра хлопчика, яка прийшла в дитсадок, щоб забрати малюка. Вона показала ці кадри матері, і та вирішила розмістити їх у соцмережі.

Нагадаємо, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.

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