Цього тижня субота стане незвичним днем - 12.12.2020 вважають дзеркальною датою

Нумерологи стверджують, що в такі дні можуть кардинально змінити долю людини як в кращу, так і гіршу сторону.

Крім того, експерти стверджують, що дзеркальна дата може посприяти виконанню бажань.

Нумерологи радять зосередитися на своїх думках і бажаннях, щоб вони здійснилися. Крім того, треба забути про минуле, думати позитивно, запустити проекти, вийти із зони комфорту і робити все, що в ваших силах, щоб досягти цілей.

Чого не треба робити в дзеркальну дату – 12.12.2020

конфліктувати, сваритися, інакше не вийде відновити відносини;

бажати людям зла, оскільки все повернеться бумерангом.

Магічна енергія дзеркальної дати 12.12.2020 допоможе в здійсненні найсміливіших планів і мрій.

Також ми повідомляли, що 12 грудня християни вшановують пам'ять святого мученика Парамона і з ним 370 мучеників.

Як свідчать церковні перекази, святий мученик Парамон в 250 році відмовився приносити жертви язичницьким ідолам і заступився за християн, яких збиралися стратити, за що після жорстоких тортур був обезголовлений разом з іншими заарештованими 370 мучениками.

Згідно з народними повір'ями, на Парамона можна було передбачити погоду на всю зиму.



Також вважалося, що якщо в цей день встати рано вранці, розтопити піч і поснідати кашею, то взимку вас обійдуть всі хвороби стороною.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

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