Селище Кирилівку Запорізької області затопило після сильного шторму

Як передає Politeka.net, кадри того, що відбувається в українському курортному містечку опублікували в мережі.

"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такий я побачив косу Федотову 9 грудня 20 року. До мого приїзду затоплених територій було більше. Під час зйомки дуже сильні пориви вітру мало не знесли квадрокоптер в лиман...",- йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, що десятки, а то й сотні додому пішли під воду після обурення стихії.

Варто відзначити, що пориви вітру швидкістю до 30 кілометрів на годину утворили на морі хвилі, висотою до 2 метрів.

Відзначимо, що в останні дні негода розбушувалася і в Києві. Ожеледь серйозно ускладнює життя жителям і гостям столиці.

Тільки за 10 грудня у столиці травмувалися 163 особи через ожеледицю, яка утворилася надвечір внаслідок крижаного дощу. При цьому серед травмованих було 13 дітей.

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