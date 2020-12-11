Музичний критик і екс-суддя "Х-фактор" Сергій Сосєдов після скандалу з Пугачовою і Ротару розповів, як скромно живе з матір'ю

Про це інформує 5 канал.

За його словами, він дуже скромно живе завдяки "радянському загартуванню".

Однак, як запевняє скандальний екс-суддя шоу "Х-фактор", він би не відмовився від розкішної квартири в Москві, якби "вона йому впала з неба безкоштовно".

"Ми живемо з мамою в скромній квартирі в 57 метрів, мила така квартира типова, не в елітному будинку, а в самому звичайному", - продовжив Сергій Сосєдов у спілкуванні з журналістами.

Більш того, Сергій Сосєдов зізнався, що вони з мамою витрачають дуже скромну суму на продукти — 15-17 тисяч рублів (5700-6500 гривень), а в цілому критику вистачало б на нормальне життя близько 40 тисяч рублів (15 тисяч гривень).

"Хтось хоче на вертольотах літати, хтось хоче золоті унітази собі ставити, ну тут йде вже дурь, а дурь у кожного своя. Хтось хоче жити в хоромах в 300 метрів, хтось в будинку на гектарі землі, хтось хоче на десяти гектарах жити-це вже хто дурніший, у кого абсурдніше ідеї. Абсурд може бути різноманітний", - підкреслив музичний критик і додав, що він їздить на відпочинок всього два рази на рік.

Раніше ми розповідали, що Сергій Сосєдов обрушився з критикою на Аллу Пугачову і Софію Ротару.

На думку Сосєдова, 71-річна Пугачова давно розгубила свої таланти, від колишнього голосу не залишилося і сліду. Сосєдов натякнув на те, що його дратує не тільки зарозумілість співачки, але і не відповідний її віку зовнішній вигляд.

З аналогічними претензіями він вибухнув на адресу і Ротару, назвавши її повернення на сцену "творчим доживанням".

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