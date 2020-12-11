Актриса і блогер Яна Кошкіна, якій приписують роман з розведеним шоуменом Гаріком Харламовим, захопила шанувальників формами в декольте

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість розмістила у себе на сторінці в Instagram.

"А чому так мало" ❤ ️ " стало?) Всім хороших вихідних", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кошкіна позує в сукні з екстремальним декольте, яке підкреслює її пишні форми. При цьому образ красуня доповнила ідеальною зачіскою і красивим макіяжем.

"Ох, цей погляд зводить з розуму», «вай, хороша", " Ян, А що ти з особою зробила??? Була ж така милаха! Так то супер", "ось це бомба- йпогляд й не тільки», «шикарна», "розкішний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що 30-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в коротенькій квітчастій сукні з апетитним декольте.

Яна стояла не то в передпокої, не то на кухні, оточена великими і шикарними букетами троянд. В руках дівчина окремо тримала яскраво-малинові квіти, притиснувши їх до грудей. Щаслива Кошкіна посміхалася.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!"