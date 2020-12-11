Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як розважається під час походу по магазинах

26-річна дівчина, яка навесні цього року розписалася зі співаком, який кинув заради неї дружину, поділилася новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У новому пості Репяхова розповіла, що хотіла сфотографуватися на тлі ялинки в одному з торгових центрів, проте там новорічних декорацій не виявилося.

Замість цього дівчина вирішила сфотографувати себе в дзеркалі примірювальній, де вона міряла довгу сукню.

"Не знаю чому я вирішила, що там повинна бути велика і красива ялинка, але її там не виявилося. Тому нехай тут буде просто селфі з примірювальної", - підписала кадри Репяхова.

Її підписники прокоментували свіжий пост:

"Красуня", "дуже красива", "Ой, шкода, що без ялинки", - пишуть люди.

Раніше Репяхова зізналася, що в їх новоспеченій родині є певні заборони. Так, чоловік не дозволяє їй зустрічатися з друзями чоловічої статі у вечірній час. Такі зустрічі дівчина може влаштовувати тільки вдень.

У той же час Репяхова розповіла, що Павлик не перевіряє її телефони.

"Він ніколи не перевіряє мій телефон, ніколи не ревнує мене ... ну практично ніколи", - розповіла дівчина.

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