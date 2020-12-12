Автомобіль влетів у натовп протестувальників у центрі великого міста

У п'ятницю, 11 грудня, жахлива аварія сталася в Нью-Йорку. Як повідомляє The Associated Press з посиланням на департамент поліції міста, близько 16:00 за місцевим часом автомобіль на великій швидкості врізався в натовп активістів руху Black Lives Matter.

В результаті аварії постраждало шестеро людей. На даний момент загрози їхньому життю немає. Відзначається, що жінка, яка була за кермом, не намагалася втекти з місця події. За попередньою інформацією, це не був теракт. Жінка не впоралася з керуванням автомобіля. Це означає, що цей інцидент не є навмисним.

Зазначимо, що активісти Black Lives Matter в цей момент влаштували мітинг на знак підтримки ув'язнених з виправної установи в окрузі Берген, які оголосили голодування на знак протесту проти жорстокого поводження. Акція протесту проходила прямо в центрі міста.

Пізніше в місцевих ЗМІ уточнили, що постраждало сім людей. Жінка стояла на перехресті в той момент, коли демонстранти стали стукати по склу і капоту її автомобіля. Американка запанікувала і натиснула на педаль газу.

Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC



Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020

Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC



Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr — Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020

Нагадаємо, що теракт в Ніцці, кількість жертв зростає, мер зробив екстрену заяву: "я прошу уникати...", фото.

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