Автомобіль влетів у натовп протестувальників у центрі великого міста
У п'ятницю, 11 грудня, жахлива аварія сталася в Нью-Йорку. Як повідомляє The Associated Press з посиланням на департамент поліції міста, близько 16:00 за місцевим часом автомобіль на великій швидкості врізався в натовп активістів руху Black Lives Matter.
В результаті аварії постраждало шестеро людей. На даний момент загрози їхньому життю немає. Відзначається, що жінка, яка була за кермом, не намагалася втекти з місця події. За попередньою інформацією, це не був теракт. Жінка не впоралася з керуванням автомобіля. Це означає, що цей інцидент не є навмисним.
Зазначимо, що активісти Black Lives Matter в цей момент влаштували мітинг на знак підтримки ув'язнених з виправної установи в окрузі Берген, які оголосили голодування на знак протесту проти жорстокого поводження. Акція протесту проходила прямо в центрі міста.
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Пізніше в місцевих ЗМІ уточнили, що постраждало сім людей. Жінка стояла на перехресті в той момент, коли демонстранти стали стукати по склу і капоту її автомобіля. Американка запанікувала і натиснула на педаль газу.
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