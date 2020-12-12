Українська співачка Джамала поділилася кадрами з сімейного відпочинку

Як передає Politeka.net, знімки з сонячного Єгипту артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Люблю поєднувати відпочинок з відкриттям нового. Добре, що Марса-Алам - не просто курорт, це ще й місто зі своєю історією. Спочатку було просто рибальським селищем (та й зараз місцеві в основному заробляють рибальством). У ньому є мечеть, храми, Османська фортеця 18 століття. Зрозуміло, що не так вже й багато залишилося пам'яток архітектури, але було дуже цікаво подивитися", - поділилася співачка в підписі до посту.

На відпочинок Джамала вирушила зі своїми дітьми: чотиримісячним Селім-Гіраєм і Емір-Рахманом.

Під час поїздки співачка була в незвичайному образі.





Шанувальники були здивовані такому незвичайному перетворенню улюблениці.

"Джамала, ти схожа на єгиптянку. Дитина Сходу", "З цією зачіскою ви дуже схожі на Евеліну. Ну, або навпаки, вона на вас", "гарного відпочинку", "Майже як місцевий житель", - писали в коментарях під постом.



Нагадаємо, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри:"Боже, які ви милі".

Як повідомляла Politeka, старша сестра-красуня Джамали вразила зовнішністю, рідкісні фото:"Як дві краплі води".

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