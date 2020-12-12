У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа

Як повідомляють в соцмережах українці і новинні телеграм-канали, в суботу, 12 грудня, загорівся МАФ, розташований поруч з готелем «Експрес» і залізничними касами, які знаходяться на бульварі Тараса Шевченка. Вогонь пошкодив фасад будівлі.

Відео з місця події опублікувал телеграм-канал PavlovskyNews. Інформації про жертви не було.

Пізніше стало відомо, що на місце події прибули пожежники, пише «5 канал». Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій впоралися з пожежею, відкритого вогню на свіжих фото не видно. Втім, як повідомляють журналісти, є ризик, що пожежникам доведеться перекрити бульвар Шевченка у бік площі Перемоги.

Крім цього, Держслужба з надзвичайних ситуацій оперативно повідомила у себе в Фейсбук, що була ліквідована пожежа в закладі громадського харчування. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:35, а вже об 11:57 пожежу було локалізовано. Повністю ліквідувати пожежу вдалося вже о 12:02.

Зазначається, що пожежа сталася за адресою бульвар Тараса Шевченка, 38/40 у Шевченківському районі. У відомстві повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав. На даний момент встановлюється причина загоряння.

Нагадаємо, що пожежа розгорілася на узбережжі в Одесі, стовп вогню і чорний дим видно здалеку: відео НП.

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