У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа
Як повідомляють в соцмережах українці і новинні телеграм-канали, в суботу, 12 грудня, загорівся МАФ, розташований поруч з готелем «Експрес» і залізничними касами, які знаходяться на бульварі Тараса Шевченка. Вогонь пошкодив фасад будівлі.
Відео з місця події опублікувал телеграм-канал PavlovskyNews. Інформації про жертви не було.
Пізніше стало відомо, що на місце події прибули пожежники, пише «5 канал». Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій впоралися з пожежею, відкритого вогню на свіжих фото не видно. Втім, як повідомляють журналісти, є ризик, що пожежникам доведеться перекрити бульвар Шевченка у бік площі Перемоги.
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Крім цього, Держслужба з надзвичайних ситуацій оперативно повідомила у себе в Фейсбук, що була ліквідована пожежа в закладі громадського харчування. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:35, а вже об 11:57 пожежу було локалізовано. Повністю ліквідувати пожежу вдалося вже о 12:02.
Зазначається, що пожежа сталася за адресою бульвар Тараса Шевченка, 38/40 у Шевченківському районі. У відомстві повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав. На даний момент встановлюється причина загоряння.
Нагадаємо, що пожежа розгорілася на узбережжі в Одесі, стовп вогню і чорний дим видно здалеку: відео НП.
Як повідомляла Politeka, семеро харків'ян залишилися наодинці з вогнем, терміново з'їхалися рятувальники: перші деталі і фото НП.
Також Politeka писала, що у Харкові сильна пожежа ледь не забрала життя людей, фото: "все через обігрівач".