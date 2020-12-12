У мережі показали, як українські Карпати рясно замітає снігом

Вражаючими кадрами зими поділилися на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального пункту в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.

Так, станом на ранок, 12 грудня, на вершині гори Піп Іван стовпчики термометрів впали до -3 градуси, при цьому дуже сильно обмежена видимість через рясний сніг.

Вітер дме південно-східний 4 метрів в секунду.

У повідомленні наголошується, що сніг почав йти ще 10 грудня і не припиняється досі.

Вночі мороз на вершині Карпат досягає -6 градусів.

А тим часом синоптики кажуть, що в Україні не очікується поліпшення погодних умов. Практично у всіх регіонах переважатиме морозна погода, з мокрим снігом і дощем.

На заході буде від 0 до 6 градусів зі знаком «плюс». Повітря затягнуть Хмари, очікується мокрий сніг, місцями переходить в дощ. Після заходу сонця на вулиці буде від + 2 градусів тепла до -2 морозу.

Схожа ситуація буде на півночі України. Стовпчик термометра покаже від +1 до -3 за Цельсієм. Очікується мокрий сніг з дощем. Після заходу сонця різко похолодає: показник опуститься до-2-6 градусів. Сухо буде лише в Сумській області.

Центральні регіони сьогодні "атакує" мокрий сніг з дощами. Синоптики вдень прогнозують від -1 до +4 градусів, а після заходу сонця від -1 до -4 зі знаком «мінус».

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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