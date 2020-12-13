Зірки звикли показувати в соціальних мережах, як проходять їхні свята і як вони до них готуються

Артисти намагаються розповісти про життя досить багато, але не переходячи межі. Тим не менш, багато хто з артистів вже розповіли, як святкуватимуть Новий Рік, чим планують займатися і куди відправляться у відпустку. Є й ті артисти, які вирішили порадувати блискучими луками перед підготовкою до свят.

Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, від "зимових нарядів" яких відразу стане жарко:

Леся Нікітюк нещодавно вирішила показати справжній зимовий "лук дня", блиснувши при цьому фігурою в короткій смарагдовій сукні. Наряд, прикрашений блискіток і без зайвих прикрас вигідно підкреслив стрункі ноги телеведучої, візуально зробивши ті ще довшими.

Настя Каменських спеціально для свого нового кліпу, за який навіть отримала нагороду, приміряла напівпрозору сукню. На зйомках на вулиці співачка пройшлася в наряді з паєток і вразила фігурою, яку плаття з зухвалим вирізом на стегні показало у всій красі.

Ані Лорак до презентації свого кліпу і нової музичної композиції змінила імідж. Однак бежевий костюм з блискітками і незвичайним дизайном спровокував хвилю неоднозначних коментарів. Багатьох здивував образ схудлої артистки, яка навмисно спробувала додати об'єм в стегнах.

Анна Седокова під час одного зі своїх останніх виступів, яке проводила під відкритим небом, вирішила показати себе в природному вигляді. Артистка вийшла до публіки в простому пуховику від власного бренду і вирішила, що тепло і комфорт важливіше в зимовий період.

Струнка артистка Світлана Лобода нещодавно показала легкий і повітряний образ, яким підкорюватиме фанатів на новорічних концертах. Світлана позувала в прозорій, майже непомітній сукні з сіточки, пір'я і блискіток. Завдяки незвичайному дизайну, світловолосої співачці відразу вдалося звернути на себе увагу в Instagram.

Даша Астаф'єва вирішила поділитися фото, на якому позувала в образі з незвичайними масивними прикрасами з безліччю каменів і дизайнерським головним аксесуаром. Сукня кольору металік без принтів ідеально завершила сміливий лук Даші, який вона вже показувала раніше на концертах.

Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

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