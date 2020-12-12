Зірка "Інтернів" Христина Асмус знає, як дивувати своїх фанатів
Нове фото колишня дружина Гаріка Харламова опублікувала у своєму Instagram.
Так, російська актриса опублікувала знімок з салону краси, на якому видно, як вона позбавляється від свого світлого волосся.
У кадрі позує здивована Христина Асмус, якій зафарбовують світле волосся в темний відтінок.
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Нова публікація приголомшила велику армію шанувальників актриси, які засипали її питаннями про можливу зміну образу.
"У волоссі зоряне небо застрягло", "хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь", "О ні...", "Вишенька, спокій тільки спокій", " все буває в перший раз!", "Христина, що з тобою?", "Найневдаліша копія Мони Лізи", "як Елла з 101 долматинець", "красуня", "а мені здається буде супер", " Христина, залишайся блондинкою...",- своєрідно відреагували фанати в коментарях.
До цього актриса Христина Асмус викликала ажіотаж свіжими фото і одкровенням про дикі випробування, які перенесла
На одних кадрах героїня Асмус постала у весільній сукні родом з 90-х і з зареваним виглядом. Дівчина шмагала вино прям з пляшки, зображуючи якусь трагедію, що сталася у неї в житті.
Нагадавши, Христина Асмус показала маму, на яку таїть образу, одкровення зірки.
Як повідомляла Politeka, заревана Христина Асмус в трусах викликала хвилю співчуття