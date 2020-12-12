Зірка серіалу "Свати" Олеся Железняк приголомшила зовнішнім виглядом
Кадри з актрисою у своєму Instagram опублікувала актриса Юлія Меньшова.
Відео Меньшової, можливо, не набрало б багато переглядів, якби в кадрі не засвітилася розповніла Олеся Железняк.
Так, зірка серіалу "Свати" та подруга хворої Анастасії Заворотнюк ошелешила фанатів новою зовнішністю, адже судячи з відеоролика, Олеся Железняк набрала десяток зайвих кілограмів.
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"Такою мене люблять багато... Я є в Інстаграмме, мені дочка відкрила Інстаграмм. І там я з червоними губами на портреті (аватар - ред.). Ось коли ви побачите...",- заявила Железняк, відповідаючи на питання колеги по сцені про акаунт в соцмережах.
Актриса також додала, що цей аккаунт в Instagram вона не веде і розкруткою сторінки займається її дочка.
"Я знайшла, але вона відповідати не буде. Вона рідко сюди заходить", - підсумувала Юлія Меньшова.
Варто відзначити, що актриса Олеся Железняк з'явилася в "Сватах" в 2010 році і зіграла там роль Лариси Буханкіної - дружини Мітяя.
Комедійна артистка органічно вписалася в акторський ансамбль, куди увійшли Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Анатолій Васильєв, Людмила Артем'єва, Микола Добринін. Пізніше Олеся з'явилася у всіх наступних сезонах цього комедійного серіалу.
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