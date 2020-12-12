Зірка популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бедняков приголомшив кадрами з поїздки з Вєркою Сердючкою

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікував у себе на сторінці в Instagram.

«У ліфті з класухою й училкою музики", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку бідняків позує поруч з Вєркою Сердючкою і її сценічною мамою. Образ знаменитість доповнив шапкою-вушанкою і здивованим поглядом. Серед прокоментували кадр виявилася і його колишня колега по проекту Леся Нікітюк: "клас» - написала вона.

Уточнимо, що інші шанувальники зірки прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Не всім так пощастило", " О! Як ми сумуємо за Андрійком», "чудовий Данилко«," класика естради! Вірочка не йди... Нам потрібно таке іронічне веселощі..", "кращі», "просто суперські", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, зірка популярного українського шоу "Орел і Решка" потрапив у скандал через нове сімейне фото.

Популярний український ведучий Андрій Бедняков, відомий багатьом за програмою "Орел і Решка", поділився в Інстаграмі новим фото з відпочинку з сім'єю. Як з'ясувалося, зараз бідняків з дружиною і дочкою проводять час на Білосарайській косі в Донецькій області.

Нагадавши, ведуча "Орла і Решки" цілувалася з Зеленським.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки»" позичив у консьєржки " і відправився на відпочинок.

Також Politeka писала, що ведуча "Орла і Решки" засвітила підкачані сідниці.