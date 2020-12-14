Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, прийшла на один із заходів у фантастичній сукні

Красуня кожен раз намагається підкреслити свої пишні форми, повідомляє Politeka.net. Цього разу Кошкіна одягла сукню із занадто сміливим декольте.

Наряд був просто розкішним і сяяв від світла. Яна одягла чорну сукню, з якої виставилися великі груди, завдяки незвичному вирізу. Наряд був дуже відвертим і дозволяв розглянути пишні достоїнства моделі у всій красі - це вражає.

Крім того, спідниця вбрання мала розріз, що оголив ніжки красуні. Сяюча бахрома доповнила наряд.

Чорні туфельки на високих шпильках відмінно виглядали на ніжках.

Завершили образ великі сережки у вухах і макіяж з акцентом на очі.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були опубліковані в сторіс. Можливо, зірка отримала масу компліментів за свій образ.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна постала в довгій червоній сукні.

Наряд мав велике декольте і виріз на спідниці. Завдяки вирізу в районі грудей, можна було помітити пишні груди, що спокусливо виставилися і притягують погляд.

"Сьогодні злили в мережу наше фото... Тримаюся, як можу🙈 P. S. щоб дізнатися подробиці, переходьте на сторінку до...",- підписала знімок "наречена" Харламова.

Нагадаємо, Яна Кошкіна нахилилася, щоб поцілувати маленького милого песика.

"Наші закулісні ніжності... Чекаємо з Джуніком маму", - написала Кошкіна і "тегнула" відому російську співачку любов Успенську, яка, очевидно, є власницею собаки.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

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