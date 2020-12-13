Українська співачка Аліна Гросу вразила зовнішністю в чорному

Красуня вирішила підкреслити свої форми чорним одягом, в результаті вийшло дуже стильно, повідомляє Politeka.net. Артистка нерідко публікує в Instagram фото, на яких демонструє ідеальну фігуру.

Цього разу красуня одягла чорний гольф, тканина якого підкреслила пишні груди. Наряд виглядав чудово, виділяючи при цьому і тонку талію. Зверху красуня накинула чорний жакет. А блискучий золотий ланцюг на шиї став відмінним доповненням до образу.

Аліна розпустила волосся, яке було ідеально рівним і сяяло від спалаху камери. Мабуть, артистка недавно підстриглася.

Зірка дивилася в камеру, то посміхаючись, то просто відкриваючи губи.

Всі фото були зроблені біля вбраної ялинки.

"Святкового настрою вам в стрічку🎄❤️ Дякую за ваші одкровення і поради що подарувати близьким людям 🙌 🏽 мамі вже вибрала сережки, а татові вирішила подарувати великий запас улюбленого парфуму, так як його знімають з виробництва 🙄 всім іншим поки не придумала слава Богу, є ще час:)", - написала Гросу.

За півгодини пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Ви дуже красива 😊❤️", " така гарненька❤️👍 👍 👍 🔥"," я теж в цьому році вирішила подарунки зробити))) поки вибираю!!!", "Боже, ви шикарна ❤️❤️❤️красунечка 🔥 🔥 😍", " ваааау яка красуня ❤ ️ дуже личить ❤️❤️", " ох, яка красуня!!!", "Очаровашка", "Вау, яка ви красива❤️", " підстриглася?? 👌 👌Тобі до лиця️", " прочитають зараз ваші батьки пост і будуть знати, що Ви їм подаруєте, ніякої інтриги️️", - написали користувачі мережі.

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