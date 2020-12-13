Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з розведеним шоуменом Гаріком Харламовим, показала фото з церемонії "Золотий грамафон"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кошкіної в соцмережі.

Так, на новій світлині Кошкіна позує в дуже відвертій напівпрозорій сукні, яку досить неоднозначно сприйняли фоловери актриси.

"Золотий Грамофон" 2020. @russkoe_radio 25 років в ефірі! Вчора на килимовій доріжці @alla_dovlatova побажала в наступному році і мені отримати "Золотий Грамофон. А тепер головне питання на порядку денному: хотіли б, щоб Кошкіна заспівала?) Або скоріше "ну ось ... і вона туди ж"?" - запитала вона.

Слід зазначити, що фоловери не надто активно відповідали на запитання актриси - набагато більше уваги було зосереджено на її сукні.

"Майже гола", "Без трусиків чи що", "Красуня", "Шикарна сукня", "Вони зараз вистрибнуть і покотяться по підлозі", "Тема (.)(.) не розкрита", "Це вбрання занадто...", "Щось багато одягу на такому світському заході", "Дуже гарна!", "Шикарна", "Невдале фото", "Будь ласка, змініть дизайнера, жахлива сукня", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

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