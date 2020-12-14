Жителі землі стануть свідками повного сонячного зимового затемнення

Захоплююче явище відбудеться сьогодні, 14 грудня, пише Обозреватель.

Українці теж зможуть спостерігати за повним сонячним затемненням, але тільки в соціальних мережах.

У Мережі вже доступні прямі трансляції, починаючи з 14:30 за всесвітнім координованим часом, – о 16:30 і 17:30 за Києвом.

А милуватися повною фазою сонячного затемнення зможуть тільки жителі Чилі та Аргентини, а також на вузькій смузі, що простягнулася через південну частину Тихого і Атлантичного океанів.

Частково зимове затемнення буде видно з більш широкого регіону в Тихому океані, на півдні Південної Америки і Антарктиди.

Саме затемнення розпочнеться о 18:13 за київським часом і воно пройде під знаком Стрільця. Як нагадують астрологи, повне зимове затемнення входить в ланцюжок 142 Сароса – інтервалу часу довжиною в 1289 років, після якого Затемнення місяця і Сонця повторюються в колишньому порядку.

Унікальна подія несе небезпеку для деяких людей. У цей період багато хто може переосмислити свої пріоритети і погляди на життя, а свідомість можуть затьмарити емоції.

Фахівці попереджають, що на тлі затемнення люди відчувають занепад сил, необгрунтовані страхи. В першу чергу, затемнення негативно може вплинути на Козерогів, стрільців і близнюків, які ризикують зіткнутися з проблемами в бізнесі та особистому житті.

Вплив затемнення можуть відчути на собі діти, люди з серцево-судинними захворюваннями, а також ті, хто схильний до депресії і панічних атак.

В цей день, 14 грудня, не можна приймати серйозні рішення, вступати з кимось у конфлікти і брати участь у масових протестах, а також дивитися неозброєним оком на сонці.

Також затемнення може буде переломним моментом в політиці і світоустрої.

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