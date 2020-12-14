Знаменитий телеведучий Юрій Горбунов своє особисте життя тримає за сімома замками
І все ж, іноді, випливають певні подробиці про те, ким була його перша дружина і чому вони розлучилися, пише Odnaminyta.
Так, після закінчення Київського театрального університету Юрій протягом 5 років працював в Івано-Франківському драматичному театрі. Саме тоді він і познайомився зі своєю першою дружиною Людмилою.
Людмила була балетною танцівницею в трупі, заміжня, виховувала дочку, а ще вона на 10 років старше Горбунова.
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Але різниця у віці і заміжжя не стало перешкодою для закоханих. Людмила кинула заради Горбунова чоловіка та розлучилася з ним, забрала доньку і поїхала до Києва до нового коханого. У 1995 році, коли Горбунову було 25 років, а Людмилі 35, вони одружилися.
Після весілля Юрій офіційно удочерив доньку своєї дружини, а Людмила пішла з театру.
Після переїзду Людмила стала домогосподаркою, залишивши театр і танці, що, за словами Горбунова, його цілком влаштовувало. Пара прожила разом 20 років у мирі та злагоді, поки несподівано шлюб не дав тріщину і пара розлучилася в 2015 році.
У 2015 році У Юрія почався роман на майданчику 2-го сезону передачі "Голос. Діти" з красунею-співведучою Катериною Осадчою. Хоча Осадча і Горбунов довго не афішували своїх стосунків. Лише в лютому 2017 року Катя народжує сина Ваню і в цьому ж місяці закохані заявляють, що вони одружилися.
Користувачі мережі запідозрили, що саме Осадча є розлучницею після того, як цього року Катя привітала свого чоловіка з днем народження в Instagram. У привітанні вона написала, що вони з Юрою вже 5 років разом. Саме 5 років тому Горбунов розлучився з Людмилою.
Нагадаємо, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.
Також Politeka писала, що Осадча показала дуже рідкісне фото 18 - річного сина, про який мало хто знає.