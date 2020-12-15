Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила ідеальною фігурою в цікавому вбранні

Знаменитість завоювала любов мільйонів людей, які пильно стежать за її життям і образами, пише Politeka.net. Користувачі мережі в одній з фан-груп згадали образ красуні в тісному вбранні.

Ольга позувала серед поля без білизни. Зірка посвітила бюстом в маєчці на найтонших бретельках. Глибоке декольте притягувало погляд.

Завершив образ легкий макіяж. Ольга серйозно дивилася в камеру.

"Ніхто не може відібрати небеса в іншої людини. Ніхто не може забрати небо з собою при розставанні", - написала Серябкіна.

За 16 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Сеанс гіпнозу😂", "Топчик🔥", " стогне небо...", "Вийдеш в поле, сядеш ...))) ", "Розставання - ніч без зірок.Небо-вічність споглядання", "Чарівна", "Ну-ка все нагоріли дайте мені з моєю дівчинкою поговорити😈", " але хтось може затьмарити Сонце...❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Де живуть такі дівчата)) одружуся ‼️ 😁 ", "моя улюблена співачка...", "Ох, вже цей погляд🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна позувала в блискучій міні-сукні. Артистка присіла на лавочку, виставивши вперед стрункі і сяючі ніжки.

Велике декольте трохи оголило груди знаменитості. Тонкі бретельки трималися на плечах, ледь не зісковзуючи. Макіяж з акцентом на очі і губи доповнив образ. Навколо Ольги були розкидані диско-кулі.

Користувачі мережі написали багато приємного в бік такої розкішної спокусниці.

Нагадаємо, екс-солістка "Серебро" млосно вигнулася в тоненькій маєчці, подражнивши областю декольте.

Як повідомляла Politeka, екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді.

Також Politeka писала, що екс-"Серебро"в супер-відвертому декольте дала розгулятися фантазії:"Лазарєва поруч не вистачає".