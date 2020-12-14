У Львові в ніч з 12 на 13 грудня помер видатний українець

Так, у Львові від коронавірусу помер відомий філософ і культуролог Роман Кісь. Йому був 71 рік.

Про його смерть повідомила громадська організація PEN Ukraine на своїй сторінці у Facebook. Про смерть вченого також повідомили близькі, опублікувавши прощальні повідомлення на його сторінці у Facebook.

Син Львівського філософа Зорян Кісь 9 грудня повідомив, що батько опинився в лікарні через ускладнення від коронавірусу. А вдень 13 грудня він написав, що батька не стало. Рідні хотіли "багатолюдне прощання, яке він заслужив", проте за нинішніх умов це неможливо.

"Тата сьогодні вночі не стало. Співчуття всім, хто його знав і любив. На повідомлення я поки не буду відповідати, але знаю, що Ви зі мною. Це так важко, коли навіть багатолюдне прощання, яке він заслужив, зараз неможливо", - написав невтішний син філософа.

Під публікацією знайомі і близькі філософа відзначають, що Роман Кісь підтримував бійців на Сході, виступав за рівноправність і був по-справжньому доброю та світлою людиною.

Роман Кісь народився у Львові в родині історика, згодом професора Львівського університету. Він був учасником літературного середовища 1970-х років у Львові, що об'єднався навколо Григорія Чубая. Відразу після виходу 1-го номера "Скриня" (1971) його автори були піддані переслідуванням КДБ.

У період з 1980 по 1981 роки працював у скансені Шевченківського гаю, звідки кілька разів його забирали на бесіди-допити в УКДБ. У 1981 році йому інкримінували злісне хуліганство і посадили на 3 роки.

У часі ув'язнення познайомився з християнами-баптистами, які з тих пір постійно надавали йому істотну підтримку. Другий раз був заарештований в 1985 році за відмову відбувати збори офіцерів запасу.

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