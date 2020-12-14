У сервісів Google, включаючи YouTube, стався глобальний збій вдень 14 грудня

На відстежує проблеми сервіси DonwDetector число скарг на неможливість підключитися до YouTube за кілька хвилин зросла більш ніж до 80 тис., А до Gmail — до декількох тисяч.

Судячи з даних сервісу DownDetector, спостерігаються збої головним чином в країнах Західної Європи, а також в США. Однак і в Україні станом на 14: 20 Gmail, YouTube і Google Maps недоступні, хоча сам пошуковик працює.

Є неполадки в роботі Gmail і"Google Диск".

У Google заявили, що в курсі збою і зараз розбираються з цією ситуацією і обіцяють все виправити якомога швидше.

Раніше ми повідомляли, що в розпал епідемії шахраї придумують все нові схеми для обману громадян. І все часше задіюють для цього Інтернет.

Так, однією з найбільш підлих є "онлайн-компенсація від держави".

Шахраї обіцяють оплатити медпослуги або комуналки і просять перевести оплату за комісію наперед, але після вдалої транзакції раптово зникають.

Також, щоб обдурити довірливих громадян, придумали масу "оберегів" від вірусу, які масово продаються в мережі.

Нагадаємо, інтернет сильно подорожчає: українцям назвали причину.

Як повідомляла Politeka, збій в терміналах "Приватбанку", купюри в 500 гривень перетворюються в 100: "і нічого не доведеш".

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