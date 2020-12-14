Українці зіткнулися з новими проблемами при верифікації даних у Державному Приватбанку

Так, нова скарга на сервіс ПриватБанку з'явилася на порталі Мінфін.

За словами клієнта, Держбанк не може актуалізувати його дані, незважаючи на те, що він неодноразово відправляв скани документів і особисто приносив їх у відділення ПриватБанку.

"Я звернувся до відділення, вистоявши в черзі при пандемії, потрапив до експерта, який подивився мій паспорт і провів опитування сказав, що мої дані верифіковано. Через день мені дзвонить бот і каже що мої дані не верифіковано. Я подзвонив на коллцентр, в якому від оператора почув що все у мене добре і що це помилка. Потім знову отримав дзвінок від бота, який повідомляє що мої дані не верифікований", - розповідає чоловік деталі скандалу.

Новий похід у відділення також не допоміг актуалізувати його особисті дані. Справа дійшла до того, що ПриватБанк почав погрожувати клієнту блокуванням рахунків, якщо він не пройде верифікацію впродовж 5 днів.

"Через 3 дні я знову отримую повідомлення що мої дані не верифіковано і що через 5 днів Мій рахунок заблокують. Загалом звернень 5 на колл центр + оформлення по телефону 2 скарги + 2 відвідування в відділення ніякого не принесли результату. мої дані не верифіковано. Банк навіть і свербить щоб щось зробити з цього питання. Їх система не може розпізнати мій паспорт з друкованим текстом, а що якщо у людини в паспорті рукописний текст? Не банк, а суцільна катастрофа", - резюмував він у своїй скарзі на порталі Мінфін, розповівши про проблему з розпізнаванням документів.

"Перепрошуємо від імені банку за можливі незручності. Дані успішно актуалізовано в банку", - відреагували на скаргу в ПриватБанку.

Однак в коментарях клієнт заявив, що в Приват24 досі немає повідомлення про верифікацію даних і попросив співробітників банку спершу перевіряти інформацію.

"У мене в додатку Приват24 так і немає ніякого підтвердження тому що мої дані верифіковано. Також в роботі дві скарги-про них також ніякого зворотного зв'язку немає! Ви не відписуйтеся не перевіривши інформацію!",- додав він під своєю скаргою.

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